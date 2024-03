Najvyššiu súťaž hral už ako 19-ročný. Jeho cieľom je zahraničie

„Začal som v rodnej obci Granč-Petrovce, potom som hral za starších žiakov v MŠK Spišské Podhradie. Ako 15-ročný som išiel do Bardejova. V Bardejove som hral prvú dorasteneckú ligu.“

Ako 19-ročný hral Fortuna ligu

Petrovi vyšiel aj štart do mužského futbalu. Ako 19-ročný odišiel do Podbrezovej, kde začal trénovať s A tímom, ktorý hral Fortuna ligu.

„Nazbieral som svoje prvé štarty v najvyššej súťaži. Ešte ako dorastenec som odišiel na hosťovanie do Pohronia. Tam som zažil s mužstvom postup do prvej ligy a boli to super pocity.

Ďalej som zbieral skúsenosti v mužskom futbale po návrate do Bardejova, kde som hral pol roka druhú ligu.

Vzápätí som odišiel do Liptovského Mikuláša, kde som doteraz. V Mikuláši som bol pri postupe do najvyššej súťaže a tam sme zotrvali dva ligové ročníky. Momentálne pôsobíme v druhej lige,“ zaspomínal.