Ružomberok má iba samých Slovákov. Nechýba mu legionár?

V jednej veci je Ružomberok absolútny unikát a neplatí to iba o slovenskej scéne. Nemá legionára. Za Ružomberok hrajú momentálne iba Slováci. Vlani bol najväčšou senzáciou slovenskej ligy, keď skončil pod vedením trénerského nováčika PETRA STRUHÁRA na druhom mieste. Slovenský vicemajster však vypadol v Európskej konferenčnej lige už na druhej prekážke. V oboch zápasoch prehral s FC Riga. Trénera Struhára motivuje klauzula v zmluve. Musel by však dokázať niečo, čo sa nezdá pravdepodobné. Čo vám ukázali zápasy v európskych pohároch?

Hlavne to, že európska konkurencia hrá trošku odlišnejší futbal. Dosť je to prispôsobené individualitám. Rozhodovala efektivita a prvý gól. Tam sa lámali zápasy. Konkrétne dvojzápas proti FC Riga nám ukázal, že aj tím, ktorý mal veľkú kvalitu podriadil taktiku Európe. Hrali jednoduchšie a potom až v útočnej fáze si vedeli viac dovoliť. Až tam viacej riskovali a boli nebezpečnejší. Laická verejnosť vám verila a nakoniec bola sklamaná, že ste vypadli. FC Riga je však súperom z vyššej finančnej triedy ako Ružomberok. Ako ste to vnímali na vlastnej koži? Musíme priznať, že sme doplatili na neskúsenosť. Riga je klub s veľkými ambíciami, majú medzinárodné zázemie. Silných majiteľov, ktorí dávajú do klubu veľké peniaze. Pred našim dvojzápasom kúpili piatich hráčov.

Dovolili si investovať za jedného futbalistu milión eur, možno až 1,5 milióna. Majú v kádri aj hráčov, ktorých hodnota je okolo dva aj pol milióna. Ich tím je zložený hlavne z Brazílčanov a Juhoameričanov. Kvalita sa ukázala hlavne v ofenzívnej fáze. My sme zatiaľ skúsenosti v európskych pohároch iba nasávali, kým náš súper už má niečo za sebou. Ich hráči sa vedeli správať už inak.

Podľa niektorých odborníkov mala Riga minimálne taký silný tím ako bratislavský Slovan. Je to tak? Bol to váš strop? Riga má kvalitnejší tím ako my. Pravdou je aj to, že nám niektoré veci nevyšli. Vedeli sme súpera aj zatlačiť, ale potrestali takmer každú našu chybu. My tvoríme hodnoty, aby sa naši hráči postupne zlepšovali. V ofenzíve mala Riga produktívnejších hráčov ako Slovan. Nedá sa to však presne porovnať, hrajú odlišným spôsobom. Celkovo je to zhruba klub na úrovni Slovana. Pred sezónou ste predĺžili s Ružomberkom zmluvu. Jej súčasťou je aj klauzula o odmene v prípade získania titulu. V jednom z rozhovorov ste si položili otázku, že prečo by ste sa nemohli pobiť o prvé miesto. Trúfate si na Slovan?

Ja som to nemyslel tak, že ideme na titul. Vysvetlím to. Človek potrebuje mať vždy určitú víziu a motiváciu. Aj pre to pred sezónou v mojej zmluve pribudla klauzula o odmene v prípade získania titulu. Vyšlo to odo mňa. Je ťažké konkurovať súčasnému Slovanu, či už čo sa týka rozpočtu, či veľkosťou kádra. Hlavne kvalitou je Slovan úplne inde. My musíme tvrdou robotou celého tímu byť konkurencieschopný. Musia zapadnúť veci do seba, aby sme vedeli Slovanu vzdorovať tak, ako vlani.

Martin Regáli. (Autor: TASR - Lukáš Grinaj)

Ružomberok nemá taký široký káder, aby mohol postaviť dve odlišné jedenástky. Jednu v lige a druhú v európskom pohári. Nakoľko to bol pre vás problém? Postihlo nás to. Pred sezónou som bol spokojný so zložením kádra, ale nahustený program v posledných týždňoch urobil svoje. Na dlhší čas nám pre zranenie vypadli traja hráči základnej zostavy. Aktuálne k nim pribudol aj brankár Ivan Krajčírik. Mená ako Matej Kochan, Kristóf Domonkos, Martin Boďa sa veľmi ťažko nahrádzajú. Európske poháre nám trošku skomplikovali cestu aj v lige, čo sa potvrdilo aj v úvodných kolách. Musíme hľadať aj alternatívy so zmenou postov. Naša filozofia je stále rovnaká, hrať s našimi mladými hráčmi. Možno nás to bude niečo stáť. Uvidíme, ako sa nám za to odvďačia.

Bežný fanúšik nerozumie, že prečo je profesionálny hráč unavený, keď odohrá dva súťažné zápasy behom týždňa. Skúste to vysvetliť? Naši hráči sú hlavne psychicky vypätí. Najväčší problém máme s mentálnym nastavením. Naši mladí hráči by to fyzicky mali zvládnuť, ale žiaľ, zatiaľ sa nám to nepotvrdilo. Myslím si, že je to limitované psychickým nastavením. Aj tie kondičné parametre, čo sme mali predtým, teraz nemáme. Ste jediným ligovým klubom, ktorý sa spolieha výlučne na slovenských futbalistov. Veríte, že sa môžete presadiť v Európe aj bez legionárov? Videli sme to s Rigou. Mali tam viac Brazílčanov a tiež reprezentanta Fínska. V ofenzívnej fáze nás prevyšovali technikou, myslením a možno hlavne mentálnym nadstavením. Kým slovenských hráčov mentálne a psychicky nenaprogramuje trošku inak, tak ťažko uspejeme. Kvalitou a systémovými vecami môžeme byť konkurencieschopní Európe, ale potrebujeme aj nabrať skúsenosti. Myslím, že na Slovensku by sa dal vyskladať káder, ktorý by bol mixom skúsených a mladých hráčov.

Nechýba vám osobne nejaký legionár? Aj v lige som videl veľa zaujímavých legionárov, z ktorých by sa dalo vybrať. Vašou filozofiou je však káder postavený výlučne na slovenských hráčov. Je to tak? Iste. To sa nemení. Mne sa páči, že sme v tomto smere jediný klub. Som zástanca toho, že aj zo slovenských futbalistov sa dá vytvoriť veľmi zaujímavý tím. Vlani ste vy osobne, ako tréner, mali raketový štart. Ako ligový nováčik ste dotiahli Ružomberok až na druhé miesto. Konkurenti už medzitým spoznali váš rukopis. Cítite, že to už máte ťažšie? Je rozdiel, keď sme v úvode sezóny nastúpili do zápasov. Boli sme zrazu favoritom. A naši mladí hráči nie sú na to až tak zvyknutí, trošku to s nimi trasie. Isto to budeme mať ťažšie. Už vedia, čo sú naše silné stránky.