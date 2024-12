Youtuber Exploited: S Hanckom bola na ihrisku vždy zábava. V Kozmose ma držia ľudia

PETER ALTOF, známy ako EXPLOITED, je nielen populárny YouTuber, ale aj hráč futbalového klubu Kozmos. V rozhovore prezradil, ako sa dostal k futbalu, ktorý hrá od detstva, a ako skĺbil školu, tréningy a natáčanie videí. Zaspomínal na spoluhráča Dávida Hancka, tréningy pod vedením jeho otca aj na výzvy, ktoré vo futbale prekonával. Ako si sa dostal k futbalu? Keď som bol mladý, mal som asi 6 alebo 7 rokov, k futbalu ma priviedli rodičia. Odvtedy je futbal neoddeliteľnou súčasťou môjho života, stal sa mojou vášňou a niečím, čo ma definuje.

Ako si dokázal svojich začiatkoch skĺbiť školu, futbal a natáčanie videí na youtube? Na tom vlastne nie je nič ťažké. Je to jednoducho o správnom rozdelení času počas 24-hodinového dňa. Ak človek nemá prácu a jeho hlavnou povinnosťou je chodiť do školy, má ešte veľa voľného času. Takže futbal aj natáčanie videí sa dajú ľahko stihnúť.

Očakával si, že takto vyletí tvoja youtuberská kariéra? Keď som začínal, nikto naozaj nevedel, čo z toho môže byť. Všetko sa vyjasnilo až časom, a prekvapilo nás, že z toho môže vzniknúť kariéra. V mládežníckych tímoch si hrával aj s Dávidom Hanckom. Ako si na neho spomínaš? Trávil som s ním veľa času a bol jeden z najsympatickejších spoluhráčov, akých som mal. Bol snaživý, pracoval na sebe a zároveň bol priateľský. Bola s ním vždy zábava, našiel som v ňom skvelého kamaráta. Vždy dával do futbalu všetko, a preto sa veľmi teším, že sa mu podarilo presadiť. Nikto si to nezaslúžil viac ako on.

Si s ním stále v kontakte? Občas si na Instagrame napíšeme. Naši rodičia sa dobre poznajú. Trénoval ťa aj otec Dávida Hancka. Aký bol tréner? Bolo vidno, že futbal miloval. Premietalo sa to aj do jeho prípravy na tréningy, na ktorých si vždy dával záležať. Cítili sme, že tým žije, a to je vždy veľmi dôležité.

Myslíš si, že Dávidovi pomohlo, že jeho otec bol taký zapálený do futbalu? Určite, mať podporu v rodine je asi to najdôležitejšie. V jednom rozhovore si sa vyjadril, že si mal v Prievidzi problémy so šikanou. Ako to vnímaš s odstupom času? Občas je to v športovom kolektíve náročné. Som rád, že som hrával futbal, a aj keď mi kolektív už nevyhovoval, futbal ma stále drží. Kedy si sa rozhodol, že sa futbalu nebudeš venovať na súťažnej úrovni? Neviem, či som o tom bol úplne presvedčený. Neskôr ma prekvapilo, keď ma zavolali do nejakého výberu a začali sme hrať turnaje s chalanmi z celého Slovenska. Bolo to skôr prekvapenie, než očakávanie, že by som sa tým mohol živiť alebo že by som mal hrať súťažne. Nemal som veľké očakávania, robil som to pre radosť. Určite som si vtedy nepomyslel, že by mohla čakať nejaká kariéra, skôr som sa snažil užiť si to, bez veľkých ambícií.

Tento rok si sa vrátil k futbalu po 9 rokoch. Bolo náročné sa znovu doň zapojiť? Nebolo náročné vrátiť sa, pretože som futbal stále hrával, aj keď sporadicky. Chodili sme si zakopať na malé ihrisko a stretávali sme sa s partiou. Občas sme si zahrali aj na umelej tráve, ale teraz som sa vlastne dostal na veľké ihrisko, čo je trošku výzva. Človek sa tam viac nabehá a musí si rozumne rozložiť sily. Už to nie je ako pred 9 rokmi, ale inak to bol veľmi príjemný návrat.

Youtuber Exploited. (Autor: IG/@expl0ited_)

Ako sa zrodil prestup do Kozmosu? Ozval som sa im, pretože hodnoty toho klubu sú mi veľmi sympatické. Robia niečo nové, a vyzerá to, že sa naozaj bavia futbalom. Komunita okolo tímu je skvelá a to ma pritiahlo a udržalo tam. Podľa mňa je to veľmi priateľské prostredie, a presne to od futbalu chcem - mať okolo seba kamarátov, s ktorými si môžem zahrať, a ľudí, ktorí sa z toho tešia. Fanúšikovia Kozmosu sú naozaj zapálení pre futbal a majú vlastné chorály. Ako to vnímaš? Bolo to prekvapivé a veľmi príjemné. Cítil som sa skvele, ako keby sa splnil nejaký sen, o ktorom som ani nevedel, že ho mám. Vždy, keď vás niekto povzbudzuje vo futbale, hrá sa lepšie. To je veľký dôvod, prečo má každý rád ten kolektív - ľudia sú pre to zapálení. Máte v Kozmose cieľ postúpiť do vyššej súťaže? Každý chce postúpiť do vyššej súťaže, ale zároveň si chceme zahrať dobrý futbal. Chceme mať aj vlastné ihrisko. Je to ťažké, pretože aktuálne som zranený, takže do toho nemôžem veľmi zasahovať.