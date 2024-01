Jeho najväčším vzorom je otec. Lukáč verí v záchranu Zlatých Moraviec

Po krátkom účinkovaní v Poľsku sa vracia do ViOnu Zlaté Moravce, kde ho, okrem iného, čaká aj prestížny zápas s českou Slaviou Praha.

Samozrejme, prvoradým cieľom Zlatých Moraviec je záchrana v najvyššej súťaži. Patrikovi sme položili niekoľko otázok.

Kde ste s futbalom začínali?

V Bardejove. Hrával som tam od najmenších prípraviek až po kategóriu U13. Potom sme sa presťahovali do Prešov, a tak som prestúpil do Tatrana. Ako sedemnásťročný som zamieril do českých Teplíc. Bol som tretí brankár v áčku a chytal za U19 a U21.