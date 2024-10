Enrique dal šancu mladíkom aj Škriniarovi. Po výhre chválil 18-ročného strelca

Celé stretnutie odohral aj slovenský legionár Milan Škriniar. Mayulu otvoril skóre v 18. minúte a až do striedania v 67. minúte bol na ihrisku výraznou postavou.

E nrique: Je to hráč budúcnosti

"Ukazuje, že má veľký potenciál, osobnosť aj schopnosti. V pokutovom území je veľmi efektívny, je to hráč budúcnosti. Dnes večer skóroval raz, ale mohol pridať ďalšie dva góly. Teším sa aj zaňho," povedal Enrique na adresu francúzskeho stredopoliara.

"Rozhodol som sa vystreliť a padlo to do brány. Je to niečo, na čo môžem byť naozaj hrdý. Je to detský sen. Počuť fanúšikov kričať a oslavovať s celou skupinou je neskutočný pocit," radoval sa Mayulu.

Ďalšie zásahy pridali Marco Asensio, Bradley Barcola a Lee Kang-in. Paríž nastrieľal v ôsmich zápasoch tejto sezóny už 25 gólov, čo je o deväť viac ako druhé strelecky najúspešnejšie mužstvá Olympique Marseille a Štrasburg.

"Mojím cieľom je rozvíjať tím. V minulosti sa mužstvo spoliehalo na individuálne talenty, ale to už neplatí. Máme veľa hráčov, ktorí dokážu skórovať, ale je mi jedno, kto dá gól alebo prispeje asistenciou. Pre mňa je dôležité, aby bol každý prínosom v útoku aj v obrane. Cieľom je vyhrávať tituly a hrať najlepším možným spôsobom," citovala Enriqueho agentúra Reuters.