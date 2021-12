V Poľsku sa ocitol na transferlistine. Nevylučuje ani návrat na Slovensko

O mesiac na to vyšla správa o tom, že sa upísal poľskému prvoligistovi - Resovii Rzeszów.

Polrok to bol náročný. Na ihrisku, ako aj mimo neho nám to však parádne klapalo. Mužstvo na jar dokázalo vyhrať viaceré náročné zápasy, čím sme splnili náš hlavný cieľ, ktorým bola záchrana.”

„Do klubu som prišiel v januári tohto roku, kedy ma oslovili s ponukou pomôcť im zachovať si prvoligovú príslušnosť. Do mužstva vtedy spolu so mnou prišlo aj ďalších osem nových hráčov. Prakticky celá základná jedenástka bola nová.

Ako by ste po roku v Poľsku zhodnotili úroveň druhej najvyššej súťaže?

„Je to fyzicky náročná súťaž. Nehrá sa na krásu, ale väčšinou efektívne a účelovo. Je to naozaj tvrdá drina. Nie som stopér, ktorý by mal dva metre a sto kíl, ale zvykol som si.

Nepopieram, pomohlo by mi, ak by sa hral aj iný ako “okopávací” futbal, ale tri body za výhru sú tri body. Nikto sa nepýta, či sme ich získali pekným futbalom alebo nie. Dôležité sú výhry a posúvanie sa v tabuľke smerom hore.”

Viaceré kluby v súťaži majú k dispozícii špičkové zázemie. Ako je na tom v tomto smere Resovia?

„Resovia na svoj nový štadión stále čaká. Zázemie máme skromnejšie, ale nič nám nechýba. Zápasy hráme na mestskom štadióne, ktorý si delíme s hlavným konkurentom - Stalom Rzeszów, ktorý hrá o súťaž nižšie. Ak by sa mu podarilo postúpiť, šlo by o veľmi vybičované vzájomné stretnutia.”