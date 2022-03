Na východe museli anulovať zápasy. Dva kluby do jarnej časti nenastúpia

KOŠICE. Došli do bodu, kedy si povedali, že už to tak ďalej nejde a rozhodli sa pre radikálne riešenie. Regionálne futbalové súťaže na východe Slovenska budú v jarnej časti ochudobnené o dva kluby, ktoré sa rozhodli nepokračovať v rozbehnutej sezóne. V oboch prípadoch ide o rovnaký dôvod - nedostatok hráčov. Kurima chce od leta hrať znova Piata liga Šarišská takýmto spôsobom prišla o OFK 2010 Kurima (okr. Bardejov). „Po jeseni nám odišlo viacero hráčov i tréner. Mali sme sľúbených nejakých Ukrajincov, ale tí vzhľadom na situáciu v ich krajine neprišli. V našom regióne je celkovo problém pozháňať hráčov. Riešili sme to ešte minulý týždeň, možno by nás bolo jedenásť alebo dvanásť, ale ťahať celú jar s toľkými chlapcami by bolo riziko,“ povzdychol si de facto už bývalý prezident klubu Emil Gmitter.

Hoci sa funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov, futbal v obci mu nie je ľahostajný.

V prípade seniorského tímu Kurimy by malo ísť len o dočasnú prestávku. „Jar už necháme tak a budeme sa pripravovať na leto. Chceli by sme pokračovať v oblastnej súťaži (VI. liga ObFZ Bardejov, pozn. red.). Mali by sme to nejako poskladať, máme dorastencov v iných mužstvách. Dúfam, že sa to podarí znova rozbehnúť,“ verí Gmitter. Hoci Kurima v doterajšom priebehu sezóny uhrala len štyri body, pozornosť upriamil ešte na jeden fakt: „Hoci sme boli v tabuľke poslední, päť chlapcov nám odišlo do štvrtej ligy. Kvalita v mužstve bola, len sa nám nedarilo. Niektoré zápasy sme prehrali gólmi v posledných minútach.“

V Šaci A-mužstvo asi nebude Pre nepopulárne riešenie sa rozhodli aj predstavitelia účastníka V. ligy Košicko-gemerskej - FK Šaca. V tomto prípade je to prekvapujúcejšie rozhodnutie, keďže ide o košickú mestskú časť, kde je počet hráčov predsa len vyšší. Na druhej strane, početnejšie je aj množstvo tímov v blízkom okolí. Vrátane konkurentov v rovnakej súťaži. „Problémom je nedostatočný počet a nezáujem hráčov. Domáci chlapci by mohli hrať, ale nechcú,“ sklamane poznamenal Daniel Petrík, ktorý sa podieľal na chode klubu a aj zaň hrával.

Radosť z gólu v podaní futbalistov Šace. Kedy najbližšie bude možné sledovať takýto moment? (Autor: facebook FK Šaca)