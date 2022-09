V Katare budú hrať o milióny. Nemci dostanú za úspech kráľovskú odmenu

BERLÍN. Futbalisti Nemecka spoznali výšku prémií, ktoré im rozdelí národný zväz (DFB) za prípadný zisk zlatých medailí na MS vo futbale 2022 v Katare.

Dvadsaťšesťčlenný tím by si za víťazstvo na šampionáte rozdelil 10,4 milióna eur. Každý hráč by si tak prilepšil o 400-tisíc eur.

Nemci by si kráľovsky prilepšili aj v prípade iných medailových pozícií. Za striebro by každý hráč dostal 250-tisíc, za víťazstvo v súboji o tretie miesto by každý zinkasoval 200-tisíc eur.

V prípade postupu do štvrťfinále by odmena klesla na 100-tisíc eur, víťazstvo v skupine je ohodnotené čiastkou 50-tisíc eur. Nemci sa v nej stretnú so Španielsko, Kostarikou a Japonskom.