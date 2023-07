Unikátna situácia. V drese Herthy nastúpili všetci synovia trénera

BERLÍN. Hertha Berlín sa po sobotňajšom zápase s Düsseldorfom zapísala do histórie nemeckého futbalu. Do duelu totiž zasiahli všetci traja synovia trénera tímu Pála Dárdaia.

Defenzívny stredopoliar Márton figuroval v základnej zostave, jeho bratia Palkó a Bence nastúpili ako striedajúci hráči.

"Osud chcel, aby to tak bolo. To je príbeh mojej rodiny. Môj otec hral so svojím bratom v Maďarsku, u nás je to normálne. Ja som tiež hral s mojím bratom pred príchodom do Nemecka," uviedol 47-ročný kouč po zápase.