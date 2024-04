Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 5.kola nadstavby futbalovej Niké ligy, časti o zisk majstrovského titulu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom štadióne hráčov MFK Ružomberok. Zápas sa začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 44 bodov. V poslednom doterajšom zápase podľahli Šošoni na domácom štadióne Slovanu Bratislava 0:3. Táto prehra definitívne zlomila nohy na trénerskej stoličke českého kouča Jaroslava Hyneka, ktorého nahradil rovnako Čech Michal Ščasný. Najlepším strelcom tímu je stálel Dávid Ďuriš, ktorý však už aktuálne pôsobí v talianskom tímu Ascoli Calcio.



Ružomberku patrí v tabuľke Niké ligy priebežné piate miesto so ziskom 41 bodov. Zverenci českého trénera Ondřeja Smetanu v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom trávniku Spartak Trnava 2:1 (góly Ružomberka Selecký, Malý). Najlepším strelcom tímu je Martin Boďa, ktorý má na svojom konte 5 gólov.



Zápas sa začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.