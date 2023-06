Ak dnes vyhrá najväčšiu trofej, mal by splniť bizarnú stávku. Urobí to Škriniar?

BRATISLAVA. „Päť trofejí za šesť rokov a stále nám chýba jedna. Poďme mužstvo až do konca,“ napísal na svoj Instagram Milan Škriniar. A vetu uzavrel napnutými svalmi (emotikon).

Ak jeho Inter dnes (hrá sa o 21:00 v Istanbule) vo finále Ligy majstrov zdolá Manchester City, tak zlatú medailu dostane prvýkrát v dejinách aj Slovák.

Bez ohľadu na to, či vo finále nastúpi. Bola by to absolútne výnimočná vec.

Nič viac futbalista so svojím klubom dokázať nemôže. Trebárs Česi sa pýšia až štyrmi víťazmi v Lige majstrov.