DAC možno na chvíľu uveril, že je majster. Kalmárov gól pošteklil súpera

DAC išiel na Tehelnom poli do vedenia, no paradoxne akoby gól Zsolta Kalmára pomohol viac Slovanu. Dovtedy sa zdalo, že možno nepadne gól za celých deväťdesiat minút. Ako ste to vnímali?

Je možné, že ten gól trochu pošteklil súpera. Po ňom mal Slovan päťminútovku, keď hral naozaj dobre, dal dva krásne góly a v tomto úseku zápasu prevýšil DAC. Vďaka tomu domáci zvíťazili. Ak sa pozriem na zápas celkovo, podľa mňa mal DAC väčšie šance a hral to, čo potreboval.