Platini v tom má jasno: Nevrátim sa do inštitúcie, ktorá ma zničila

"Nebudem sa uchádzať o žiadnu pozíciu v UEFA, FIFA, Francúzskej futbalovej federácii ani hráčskej asociácii FIFPro. Toto rozhodnutie som učinil už dávno, ale chcel som to deklarovať so vztýčenou hlavou, nie ako obvinený.

Platini, ktorého svojho času mnohí považovali práve za nástupcu Blattera, nevylúčil pôsobenie vo futbalovom hnutí v inej úlohe:

"Nie je to úplná rezignácia, no nevrátim sa do inštitúcie, ktorá ma zničila. Ak by sa naskytlo niečo pre hráčov alebo pre svet futbalu, som k dispozícii."