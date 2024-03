Banská Bystrica cíti krivdu. Proti verdiktom rozhodcu zvažuje právne kroky

BRATISLAVA. Funkcionári slovenského futbalového klubu MFK Dukla Banská Bystrica zvažujú právne kroky v súvislosti s výkonom rozhodcu Bálinta Kišša, ktorý viedol sobotňajší zápas stredoslovenského tímu proti FC Košice v rámci záverečného 22. kola základnej časti I. ligy.

Dukla v ňom iba remizovala 1:1, čo znamenalo, že neprenikla do nadstavbovej skupiny o titul. Ak by Banskobystričania zvíťazili, namiesto 8. miesta po základnej časti by skončili na 5. priečke a čakali by ich atraktívnejšie súboje s možnosťou bojovať o pohárovú Európu.