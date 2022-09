V súťaži dominujú futbalovo i veľkostne. Za necelý mesiac vyhrali osemkrát

To však nie je prípad Starej Ľubovne, ktorá v úvode ročníka šliape naplno. V priebehu 29 dní odohrali jej hráči osem súťažných stretnutí a všetky zvládli víťazne! Okrem postupu do 3. kola Slovnaft Cupu vyhrali aj šesť stretnutí Majstrovstiev regiónu – IV. ligy Východ.

„Bol by som rád, ak by trvala čo najdlhšie. Stále sme však len na začiatku sezóny, súťaž je navyše veľmi vyrovnaná. Pôsobí v nej viacero kvalitných tímov i bývalých ligových hráčov,“ poznamenal Kukulský.

Zamrzelo ho to, že Stará Ľubovňa ako minulosezónny víťaz IV. ligy Sever VsFZ nepostúpila do tretej ligy. Nastala totiž reorganizácia súťaží a klub získal miestenku v novej štvrtej lige, ktorá aktuálne predstavuje Majstrovstvá regiónu.

A ten bude pokračovať naďalej, keďže Stará Ľubovňa je stále v hre aj v pohárovej súťaži. V nej 14. septembra privíta treťoligový Stropkov.

„Chlapci to zvládajú po fyzickej i mentálnej stránke. V hlave si usporiadali to, že futbal je hra i zábava zároveň a hrá sa pre divákov. Som rád, že na naše domáce zápasy ich chodí dosť,“ tvrdí Kukulský.

Prišli aj hráči z Košíc či Prešova

Pohľad do tabuľky hovorí jasnou rečou. Kým Stará Ľubovňa získala v šiestich kolách osemnásť bodov, najbližší prenasledovatelia Sabinov a Čaňa ich majú o päť menej. Aj z toho je zrejmé, kto je najväčší favorit na postup.

„Každý tréner má svoje ambície i predstavy. Nebudem skrývať, rád by som klub dostal do tretej ligy. Záleží to od veľa vecí. Základom je tímová spolupráca medzi vedením klubu, trénerom i kabínou a to zatiaľ funguje,“ zdôraznil kormidelník lídra.