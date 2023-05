Žilinčania sa v Bystrici obetovali, Polievka je i po prehre hrdý

BANSKÁ BYSTRICA. Žilinskí futbalisti sa tešia z postupu do finále play-off o účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy. V utorok večer v daždi zdolali Banskú Bystricu na jej pôde 3:1 a keďže Ružomberok vyhral v Podbrezovej, v piatok si Žilinčania zmerajú sily práve s Liptákmi.

Duel pod Urpínom rozhodli striedajúci hráči v jeho závere. Víťazný druhý gól žilinského mužstva strelil delovkou spoza šestnástky v predposlednej minúte Adam Kopas. Po výhre netajil radosť: "Bol to náročný zápas na ťažkom teréne, ale myslím si, že ihrisko vydržalo aj v daždivom počasí v dobrom stave.

Chceli sme hrať futbal, ku koncu to už bolo ťažšie. Šance sa striedali na oboch stranách, ale sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca. Pokiaľ ide o môj gól, pýtal som si od Matúša Rusnáka loptu, čakal som spätnú prihrávku, nachystal mi to a ja som sa snažil hlavne trafiť bránku. Druhý polčas bol ťažký, Bystrica vrhla všetky sily do útoku, mala tam šance, my sme sa hádzali do striel, čo nám pomohlo. Sme radi, že sme to ešte tretím gólom potvrdili. Mali sme aj trochu šťastia, lebo Bystrica tam mala strely, centre, ale aj obetavosťou sme to dotiahli."

Gólová radosť hráčov Žiliny v zápase s Banskou Bystricou. (Autor: TASR)

Rusnák: Žilina si zaslúži hrať v európskej súťaži Kopas verí, že víťazstvo v Banskej Bystrici žilinskému tímu pomôže a v piatok si ho proti Ružomberku zopakujú.

"To, že hráme v piatok doma, môže byť pre nás menšia výhoda. Prídu nás aj ľudia podporiť a bude to pre nás taká čerešnička na torte na konci sezóny. Čaká nás náročný zápas. Musíme sa veľmi dobre na to pripraviť," dodal 23-ročný Kopas. Ústrednou postavou Žiliny bol v utorok aj krajný stredopoliar Matúš Rusnák. Ten strelil prvý gól mužstva a na druhý Kopasovi prihral.

"Zápas nebol zrovna oku lahodiaci. Počasie sa pokazilo, čiže ani futbal nestál za veľa. Dali sme však viac gólov ako súper, to sa počíta a ideme do ďalšieho kola. Pri prvom góle tam Adrián Kaprálik šachoval, loptu si zasekol, potom to zase sekol, takže ja som tam išiel-nešiel, ale nakoniec to tam dal a pre mňa to už bola povinnosť zasunúť do prázdnej bránky. Pokiaľ ide o druhý gól, všetci vieme, že Adam Kopas je známy tvrdou strelou. Počul som ho kričať o dušu, tak som mu to len s citom vykotúľal a on to trafil excelentne," hovoril tiež 23-ročný Rusnák a k piatkovému finále poznamenal: "Tešíme sa na Ružomberok doma. Nemáme sa čoho báť. Žilina si zaslúži hrať v európskej súťaži. Máme za sebou ťažký polrok. Bolo tu veľa zmien, snažíme sa adaptovať na to, ale myslím si, že to bude iba lepšie a lepšie. Musíme si teraz oddýchnuť a dobre sa prichystať na piatok."

Posledný zápas Polievku? Smutní a sklamaní zostali po prehre Banskobystričania. Nastúpili už aj s uzdraveným kapitánom Róbertom Polievkom, ktorý po poslednom zápase sezóny uviedol: "Je to trpký koniec pre nás. Bol to zápas o tom, ktoré mužstvo dokáže využiť súperove chyby. Žiline sa to podarilo a prišlo to v tom najnevhodnejšom čase pre nás. Musím pochváliť aj žilinského brankára Belka, ktorý chytil v rozhodujúcich chvíľach dve čisté šance. To tiež možno rozhodlo. Nebolo to však iba o dnešnom zápase, ale aj o celej sezóne. Chalani dreli cez bolesť. Siahli sme si na dno síl. Niektorí boli na injekciách, aby sa premohli a zvládli zápas. Ak by nešlo o túto baráž a postup do Európskej konferenčnej ligy, tak ani ja by som nehral. Som hrdý na chalanov, lebo sa premohli, chceli to ešte nejako zlomiť. Bohužiaľ, aj taký je futbal, dnes sa nám to nepodarilo, ale môžeme byť právom na seba hrdí."

Pre Polievku zrejme išlo o posledný zápas v drese bystrickej Dukly, keďže o jeho služby javia seriózny záujem už aj kluby zo zahraničia.