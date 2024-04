Hral proti Rapidu Viedeň i DAC. Riaditeľ logistiky strelil na dedine šesť gólov

Martin Valsa z TJ Jednota Brestovec strelili do sieste FK Horná Súča (9:2) šesť gólov.

„Šesť gólov za zápas? V doraste sa mi to podarilo, ale za mužov som dal maximálne päť,“ dodal.

Stretnutie sledovalo sto platiaciach divákov. Tí vyprevádzali muža zápasu potleskom.

„Ľudia vraveli, že to bol pekný koncert. Škoda, že bola nedeľa, inak by sme to zapili,“ pousmial sa Valsa, ktorý za dvojitý hetrik chystá pre spoluhráčov prekvapenie.

„Basa piva, fľaša a občerstvenie. Zaslúžia si to, veď aj oni sa pričinili o môj úspech,“ doplnil.