Škrtel mal slzy v očiach. V sobotu ukončí svoju futbalovú kariéru

Škrtel prišiel do Trnavy v lete 2021 po sedemnástich rokoch v zahraničí.

Seniorskú kariéru odštartoval v Trenčíne (2001 - 2004), potom ako legionár pôsobil v Zenite Petrohrad (2004 - 2008), FC Liverpool (2008 - 2016), Fenerbahce Istanbul (2016 - 2019) aj istanbulskom Basaksehire (2019 - 2021).

"Môj zdravotný stav nie je taký, aký by som si predstavoval. Mám problémy s chrbtom, s platničkami a asi každý, kto mal takéto problémy vie, že to nie je nič príjemné. Obmedzuje ma to nielen vo futbale, aj v mojom osobnom živote.

Nepamätám si deň, ktorý som strávil bez bolesti. Posledné mesiace som hrával zápasy na tabletkách, injekciách a mal som problém prejsť 100 metrov, keď som sa išiel so synom prejsť. Keby ste túto tlačovku robili postojačky, tak by som to nezvládol.

Konzultoval som to s doktormi a fyzioterapeutmi a aj preto som sa rozhodol, že zápas s Dunajskou Stredou bude posledný nielen za Spartak, ale aj v mojej kariére," povedal so slzami v očiach Škrtel.

"Hovorí sa to ťažko, pretože futbal robím celý život a nevedel som si ho predstaviť bez neho. Je čas sa začať riadiť nie srdcom, ale rozumom.

Zdravie mám len jedno. Budem mať 38 rokov a svoj civilný život chcem žiť na nejakej úrovni a nie v bolestiach. Mrzí ma to, ale som rád, že kariéru ukončím na ihrisku a nie na nosidlách," dodal rodák z Handlovej.