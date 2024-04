Richarlison pomôže Spurs v dôležitom zápase. Nedovolíme vyhrať rivalovi, vraví tréner

Richarlison vynechal posledné dva zápasy so zranením kolena a jeho návrat spolu s Pedrom Porrom, ktorý sa zranil pri prehre 4:0 s Newcastlom United, je dobrou správou po tom, čo bol Destiny Udogie vylúčený do konca sezóny.

Absolvoval operáciu, ktorá dopadla dobre, a vráti sa do predsezónnej prípravy," povedal Postecoglou na tlačovej konferencii. "Pedro aj Richy trénovali celý týždeň, takže sú k dispozícii," dodal.

Spurs čakajú po nedeľňajšom zápase proti Arsenalu dva výjazdy do Chelsea a Liverpoolu a manažér tieto zápasy považuje za dobrý test, keďže stále bojujú o miestenku do Ligy majstrov.

"Snažili sme sa tento čas využiť čo najlepšie. Tvrdo sme trénovali. Hráči, ak mám byť k nim spravodlivý, to prijali. Určite sa však tešíme na zápas, to je isté."

Spurs od spomínanej porážky v Newcastli nehrali, zatiaľ čo Arsenal mal v uplynulých dvoch týždňoch popri niekoľkých ligových zápasoch na programe aj Ligu majstrov a Postecoglouovi hráči sú pripravení do akcie.

"Každý zápas vonku je šancou zmerať si sily. Mám dostatočnú predstavu o tom, kde sa nachádzame, aký pokrok sme urobili a aký potrebujeme urobiť.

V tomto ročnom období chcete o niečo hrať a určite všetky zápasy, do ktorých zasiahneme, budú mať niečo do seba, takže sa na to tešíme," povedal.

Severolondýnske derby je zápasom, v ktorom fanúšikovia Spurs dúfajú, že ich mužstvo zmarí nádeje Arsenalu na titul, a manažér si dobre uvedomuje, ako veľa to znamená.

"Je to dosť spravodlivé. Nebudem diktovať našim fanúšikom, ako sa cítia a čo považujú za dôležité.

Chápeme dôležitosť tohto zápasu a uvedomujeme si, aké je dôležité byť v takýchto zápasoch doma, aby sme nedovolili nášmu najväčšiemu rivalovi vyhrať v pre nás najväčšom derby," povedal Postecoglou.