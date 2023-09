Nebude to love story. Vo filme o Škrtelovi sa objavia svetoví hráči i ťahúni Slovana

BRATISLAVA, TRNAVA. Nebude to žiadna love story. Do kín mieri film Buď, alebo, ktorý reflektuje futbalový i osobný život Martina Škrtela. Prvá premiéra sa uskutoční netradične na Štadióne Antona Malatinského v Trnave už 10. septembra. "Keď sme do toho išli s tým, že to chceme urobiť na ihrisku, mali sme plán, že tam bude tisíc ľudí. K dnešnému dňu to už je okolo dvetisíc, čo je vynikajúce," povedal futbalista v rozhovore na pódiu vo fan zóne pred kvalifikačným zápasom Slovensko - Portugalsko. Škrtel si svoje súkromie počas kariéry strážil. Teraz sa však otvoril a diváci budú môcť nazrieť aj do jeho súkromia.

"Bude to niečo výnimočné. Keďže je to film o mne, o futbale, Trnava v ňom hrá veľkú rolu, pretože som tam končil kariéru, mali sme sen, že to zorganizujeme na štadióne. Zo začiatku to vyzeralo tak, že sa to nepodarí, no nakoniec to bude," dodal s tým, že chce, aby bola počas filmu atmosféra ako na futbale, nie v kine. Svetové hviezdy Vo filme sa objavia aj svetové futbalové hviezdy. Škrtel aj s celým štábom vycestoval za rozhovormi do Anglicka, kde pôsobil v klube FC Liverpool. Aj práve táto etapa jeho života bude vo filme zobrazená.

Martin Škrtel vo fanzóne pred zápasom Slovensko - Portugalsko v kvalifikácii EURO 2024. (Autor: Matej Hank)

"Najťažšie bolo nájsť nejaký vhodný termín. Všetci tí chalani majú svoje povinnosti, zmluvy, ktoré musia dodržať. Bolo to zložité. Najmä v Anglicku, boli sme dohodnutí so Stevenom Gerrardom, no deň predtým to zrušil, takže sme museli stretnutie presunúť. Som rád, že sa nám to nakoniec podarilo," dodal.

Vo filme však budú všetci ľudia, ktorí v jeho živote zohrávali nejakú úlohu, či už počas pôsobenia v Rusku, Anglicku, Turecku alebo na Slovensku. "Je tam aj Vlado Weiss, Kuco. Keď sme sa do toho púšťali, chcel som, aby to bolo čo najlepšie a ľuďmi, s ktorými som niečo prežil," povedal. Vzostupy aj pády Škrtel dal pri skladaní filmu plnú dôveru režisérovi Petrovi Větrovskému a spoločnosti, ktorá ho vyrábala. "Povedal som, že budem nápomocný, otvorený a budem tu pre nich. No ten obsah, čo ten film bude mať, je na nich. Ja som si urobil svoju úlohu," konkretizoval.