Po vážnom zranení bol psychicky na dne. Vrátil sa po 32 mesiacoch, teraz je kapitán

"Počas celej kariéry som nemal vážnejšie zranenie. Niekoľkokrát som sa zranil, no vždy to bolo len na krátky čas. Najhoršie zranenie ma postihlo na konci mládežníckej kategórie, keď som si v dueli so Senicou nešťastne zlomil ľavú nohu pri kontakte s brankárom. Hralo sa na umelej tráve a vonku bolo mínus desať stupňov. Bolo to presne 3. marca 2018."