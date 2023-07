Z pohára vyradil klub, v ktorom šéfuje mládeži. Prekonal kolegu z hasičskej stanice

"Môžeme len prekvapiť. Keď prehráme, aj tak to už budeme brať ako úspech. Ak by sa ozaj podarilo postúpiť alebo uhrať dobrý výsledok, tak nás to poteší,” ozrejmil.

Na zápas proti Rimavskej Sobote sa teší. "Som rád, že v ňom nemôžu hrať hráči z Ružomberka, čo je pre Látky dobré. No to Rimavskej Sobote na kvalite neuberá. Súpera určite nepodceníme," prezradil Kurák.

"Rodičia sa potešia, keď im na niekoľko dní vezmem deti. Všetko prebieha zábavnou formou, no mám to nastavené tak, aby bola v kempe disciplína,” doplnil Kurák.

Túto funkciu vzal aj preto, že trénuje so synom. "Baví ho to," povedal.

"Ján Skýpala mi povedal, že ak mládež nikto nevezme, klub sa rozpadne. Tak som sa toho ujal. Je tam dokopy aj s prípravkou sto detí. Bola by to škoda nechať,” uviedol.

"Proti Žiline ma pekne vysunul spoluhráč Adam Santoris a išiel som do šprintérskeho súboja s dvomi hráčmi. Ešte som si sekol loptu a dal som gól.

Žilina ešte do polčasu otočila. Ak by sme hrali tak, ako na začiatku, zápas by sme dotiahli minimálne do predĺženia.

Žilina mala mladé a nervózne mužstvo. Podobne sme hrali aj proti Nitre, dali sme jej dva góly a vyhrali sme 2:1. Ale za výkon proti Žiline sa nemusíme hanbiť,” zaspomínal si Kurák.