Hráč Slovana: Kávička v nákupnom centre? Voľný víkend som nemal od desiatich

Slovan bol prvý klub, kde som ako malý chlapec prišiel na prvý tréning. Na Tehelnom poli bol prvý nábor, kde ma vybrali. Tam to všetko začalo. Tam som vyrástol a postupne sa dostal až do prvého tímu.

Či je to výhoda, to vôbec neriešim. Pôsobím v klube, v ktorom som vyrastal. Všade, kde som doteraz bol, som sa snažil odviesť maximum a pomôcť tímu k úspechu.

Začiatkom roka 2016 prestúpil do Mladej Boleslavi, s ktorou získal národný pohár. Viac ako dve sezóny patril medzi klubové opory, ale na jar 2019 prišiel zlom. Odvtedy neodohral jediný zápas. Pre Boleslav sa stal nechceným hráčom, ťažko to znášal.

V lete 2013 prestúpil do Sparty Praha, kde podpísal štvorročnú zmluvu. Šancu dostal iba v predkole Európskej ligy a v Českom pohári, v lige sa nepresadil. V januári 2014 odišiel na hosťovanie do Bohemians, kde strávil dva roky a pripísal si 56 ligových zápasov.

Do Slovana ste sa vrátili pred dvoma rokmi. Z českej ligy ste však zamierili iba do juniorky. Ako si na to spomínate?

Bolo to extrémne ťažké obdobie. Keď som začínal v béčku, tak to už bolo na dobrej ceste. Už sa to zlepšovalo. To, čo sa odohralo predtým, bolo najhoršie obdobie v mojom živote.

Môžete byť konkrétnejší?