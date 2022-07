S mužstvom sa nemal čas zohrať. Čakvetadze sľubuje v odvete proti Batumi lepší výkon

"Prvý štart bol pre mňa náročný, pretože som trénoval s tímom len dva dni. Nebol som ešte úplne v stopercentnej forme. Myslím si, že po ďalších tréningoch to bude i v mojom podaní lepšie než naposledy, a to aj po fyzickej stránke," uviedol Čakvetadze pre oficiálnu webstránku svojho klubu.

Na Slovane dosiahla divácka účasť zhruba 10.000, no v Batumi sa počíta s naplnením tamojšieho 20-tisícového hľadiska. Vlhkosť vzduchu pri Čiernom mori má navyše dosiahnuť 90 percent.

"Osobne to vnímam úplne normálne. Mali by sme sa koncentrovať len na zápas a neriešiť počasie ani nič iné naokolo. Vieme, že bude vypredané, no z búrlivej atmosféry môžeme vyťažiť i my," uzavrel Čakvetadze.

Výkop duelu je na programe v stredu o 19.00 SELČ. V priamom prenose ho bude vysielať RTVS.