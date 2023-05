Liverpool sa nevzdáva. Nestavili by na nás ani deravý groš, vraví Klopp

Úvodné dva góly "The Reds" strelil v prvom polčase Curtis Jones. V 71. minúte spečatil ich triumf exportnou strelou do šibenice Trent Alexander-Arnold.

"Musíme vyhrať zostávajúce dve stretnutia a spoliehať sa, že Newcastle alebo Manchester United zakopnú. Bola by veľká škoda, ak by jeden z nich zaváhal a my by sme to nevyužili," uviedol tréner Jürgen Klopp.