Zamieri Hancko za trénerom do Liverpoolu? Bol by to pre mňa splnený sen, vraví

Do popredia sa hlavne v médiách nedávno dostal spomenutý Liverpool, kam z Feyenoordu Rotterdam zamieril tréner Arne Slot.

Progresívny kouč si v Rotterdame počas troch rokov spravil dobré meno a nečudo, že po ňom siahli funkcionári "The Reds" ako po nástupcovi Nemca Jürgena Kloppa. Hancko sa netají tým, že by chcel nasledovať kroky svojho doterajšieho trénera na Anfield.

"Trošku sme o tom vtipkovali. Samozrejme, pokiaľ by som mohol hrať v jednom z najlepších klubov na svete a byť pod ním, tak by to bol pre mňa splnený sen,“ povedal Hancko slovenským novinárom na reprezentačnom zraze v Šamoríne.

Slot je predurčený na úspech, myslí si Slovák

Podľa Hancka je Slot predurčený na úspech a svoje kvality podľa neho preukáže aj v Liverpoole.

"Už to, že bol v tejto sezóne vo Feyenoorde, bolo pre mňa prekvapenie. Je to vynikajúci kouč. Nevravím, že zmenil môj pohľad na futbal, ale za tie dva roky ma mnoho naučil a môžem mu za to iba ďakovať,“ dodal Hancko.