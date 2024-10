VIDEO: Brankár nezvládol emócie, do brány išiel hráč. Prežili klinickú smrť a sú na čele

„Pohár sme chceli dotiahnuť do fázy, kde sa stretneme s ligistom. Prioritou je však naša súťaž,“ pre Sportnet vravel tréner Lehoty pod Vtáčnikom Dušan Oravec.

Prekvapenie tretej ligy Západ z Lehoty pod Vtáčnikom však do Beluše, kde sa body zbierajú ťažko, cestovalo odhodlané.

BELUŠA, LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Cez týždeň hrali v Slovnaft Cupe napínavý zápas s AS Trenčín (1:2), ktorý ich stál množstvo síl.

V prvom polčase diváci v Beluši gól nevideli. V 55. a 58. minúte sa však presadil tradičný kanonier Lehoty pod Vtáčnikom Filip Škrteľ, ktorý poslal svoje mužstvo do vedenia - 0:2.

Pre syna Romana Škrteľa, bývalého majstra Slovenska so Slovanom Bratislava, to bol už dvanásty gól v tejto sezóne. „Tím pracuje na Filipa a Filip mu to vracia,“ dodal tréner.

V 82. minúte sa Beluši podarilo stav zdramatizovať, keď sa presadil Peter Bryndziar – 1:2.

Obrana Lehoty pôsobí v tejto sezóne fantastickým dojmom, do zápasu s Belušou inkasovala v jedenástich zápasoch len štyri góly.

Na čele defenzívy je skúsený brankár Tomáš Pipíška, ktorý však bol v 86. minúte, po dvoch žltých kartách, vylúčený.

Najskôr protestoval proti verdiktu rozhodcu a následne kopol loptu do reklamného panelu.

„Bola to čisto moja chyba. Arbiter nám neodpískal faul a zbytočne som sa rozčuľoval. Potom som kopol loptu do banneru a prišla aj druhá žltá.