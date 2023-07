Leeds zostúpil do druhej ligy, on si zahrá Ligu majstrov. Aaronson mieri na hosťovanie

Do Anglicka prestúpil v lete minulého roka z rakúskeho Red Bullu Salzburg za 25 miliónov libier. "Chceli by sme zaželať Brendenovi veľa šťastia počas jeho pôsobenia v Berlíne," uviedol Leeds v oficiálnom stanovisku.

Dvadsaťdvaročný stredopoliar totiž odchádza na ročné hosťovanie do nemeckého prvoligového klubu Union Berlín.

Namiesto anglickej súťaže Championship bude hrať v nemeckej I. bundeslige a vyskúša si tiež skupinovú časť Ligy majstrov, do ktorej sa klub z hlavného mesta Nemecka premiérovo kvalifikoval.

Navyše, môže si zahrať aj proti bratovi Paxtenovi, ktorý pôsobí v Eintrachte Frankfurt.

Leeds United prišiel po zostupe z Premier League už o tretieho hráča, pred Aaronsonom odišiel Diego Llorente do talianskeho AS Rím a Robin Koch práve do Frankfurtu nad Mohanom.

O návrat medzi anglickú futbalovú elitu sa pokúsi s novým trénerom Danielom Farkem, ktorý v minulosti viedol v Anglicku Norwich City.