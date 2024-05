Bayern hľadá náhradu za Tuchela, s ponukou sa obrátili na bývalého trénera Realu

"V Benfice zostávam do roku 2026, to je to, čo chcem. Preto som s vedením podpísal novú zmluvu, takže nie som na trhu k dispozícii, mám prácu v Portugalsku," uviedol Schmidt na margo špekulácii.

Bayern potrebuje nájsť trénera čo najskôr, keďže podľa dohody súčasný kormidelník Thomas Tuchel odíde na konci sezóny. Bayernu sa nepodarilo získať po prvý raz po 12 rokoch bundesligový titul, z ktorého sa teší Leverkusen.