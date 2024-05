Žiadny cudzinec neodchytal toľko zápasov. Hradecký vytvoril bundesligový rekord

"Rád si pred zápasom prečítam noviny a dnes som to tam videl. Napĺňa ma to hrdosťou a cťou, že môžem hrať v takej skvelej krajine a lige za fantastické tímy," uviedol pre DAZN Hradecký, ktorý prekonal predošlý rekord Švajčiara Yanna Sommera.

Hradecký prišiel do Nemecka v roku 2015 a za Eintracht Frankfurt odchytal 101 stretnutí. V roku 2018 prestúpil do Leverkusenu, za ktorý odchytal v nedeľu svoj 191. duel.

Pre tridsaťštyriročného reprezentanta Fínska to bolo zároveň prvé víťazstvo proti svojmu bývalému zamestnávateľovi: "Po piatich rokoch sa konečne prelomilo prekliatie. Vždy to bolo príjemné, keď som vyhral s domácim tímom, tentoraz sa mi to podarilo s hosťujúcim."

Leverkusen predĺžil svoju neuveriteľnú sériu bez prehry už na 48 zápasov. Päť kôl pred koncom získal premiérový titul v najvyššej nemeckej súťaži, čím ukončil 11-ročnú hegemóniu Bayernu Mníchov.

