Má šestnásť, kučery a plán. Najväčší talent sveta zaskočil aj slávnu Brazíliu

„Vyzerá, ako by sa ho dotkol boží prútik. Nie je to obyčajný hráč. Sledujeme úroveň hráča, nie vek. Je pripravený hrať na najvyššej úrovni,“ vyhlásil tréner Španielska Luis de la Fuente.

V utorok Yamal nastúpil v prípravnom zápase proti Brazílii (3:3). Sledovať ho, to bol zážitok.

Nie je to rozmar

Po faule naňho kopali Španieli penaltu, na druhý gól asistoval. Tretiemu gólu predchádzala tiež jeho finálna prihrávka.

Vlani debutoval vo výbere Španielska do 16, 17 i 19 rokov. Reprezentáciu do 21 rokov preskočil a priamo šiel do áčka.

„Lamine je výnimočný. Má neskutočnú hernú inteligenciu, skoro vždy sa rozhoduje správne,“ chválil ho Xavi. Legendárny špilmacher a dnes tréner Barcelony mladíkovi verí. V tejto sezóne odohral v drese Barcelony 39 zápasov, dal šesť gólov.