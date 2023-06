Guľa priviedol do DAC ďalšieho bývalého zverenca. Bol môj najlepší tréner, vraví Poliak

Prichádzam do kvalitného mužstva

Dvadsaťdvaročný obranca prišiel na Žitný ostrov z poľskej Wisly Krakov a podpísal zmluvu do leta roku 2025 s možnou opciou na ďalší ročník.

"Som šťastný, pretože prichádzam do veľmi kvalitného mužstva, v drese ktorého môžem bojovať o tie najvyššie méty. V poslednej sezóne som hrával menej, preto som cítil potrebu zmeniť prostredie.

"Navyše, o hráčovi máme kompletné informácie z prvej ruky vďaka nášmu trénerovi, ktorý ho v minulosti viedol. Je to talentovaný hráč s výrazným potenciálom, zároveň však už aj so značnými skúsenosťami z poľskej najvyššej súťaže aj z reprezentácie do 21 rokov.

Naskytla sa nám výhodná príležitosť na jeho získanie a sme veľmi radi, že sme ju dokázali využiť. Očakávame, že od prvého dňa zvýši konkurenciu na pozícii pravého obrancu."