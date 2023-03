Ako zvládol mladý tréner tlak? Namiesto alkoholu si kúpil permanentku do kina

Mal som už určité skúsenosti, ako aj UEFA A licenciu, keď prišla možnosť futbalovo sa posunúť do úplne iných dimenzií. Do Spartaka Trnava.

Prešiel som teda do Badína, ktorý preto považujem za svoj prvý oficiálny klub. Bol som najprv v prípravke. Potom sa ŠK Badín spojil s Jupie Podlavice a následne do toho vstúpil Marek Hamšík. Vtedy som pôsobil u mladších žiakov. Neskôr som bol v Šalkovej v doraste.

O futbal som sa zaujímal už odmalička, no na strednej škole mi telo dalo druhú, finálnu stopku. Hľadal som nejakú brigádu, ako by som si mohol popri škole privyrobiť, a bola možnosť absolvovať školenie UEFA C licencie. Ešte som nemal ani 18 rokov, no napriek tomu ma pripustili na školenie, s tým, že licenciu som mal obdržať, keď dovŕšim 18 rokov.

Môžete spomenúť hráčov, ktorých ste trénovali a dotiahli to do mužského futbalu?

No neskôr, keď už človek ukázal, že niečo vie, že sa intenzívne vzdeláva a to, čo vie, má nejaký zmysel a úroveň, prišli ponuky aj na zaujímavejšie miesta.

V začiatkoch to bolo o tom, že človek sa dostával na také pozície, ktoré z nejakého dôvodu kluby nevedeli obsadiť. Niektoré veci neboli vypovedané, ale cítili ste ich. Vyplynulo to zo situácie, alebo ste niečo počuli od kolegov.

Najťažšie je to v mysli človeka. Vo svete je čoraz väčší počet takýchto trénerov, ale na Slovensku až tak veľa nie. Navyše v tom čase to bola aj vec veku.

Vráťme sa k možnosti trénovať v Spartaku. Ako k tomu došlo?

V Banskej Bystrici som žil už desať rokov, potreboval som zmenu. Zo školenia sme sa poznali so športovým riaditeľom mládeže Spartaku Trnava. V to leto riešili situáciu, že ich šéftréner prípraviek odišiel do MŠK Žilina. Mali zaňho náhradu, no ten dotyčný na poslednú chvíľu oznámil, že neopustí svoje civilné zamestnanie a nepôjde do profesionálneho futbalu. Tlačil ich čas.

Pozvali ma na pohovor, viedol ho aj Ľuboš Benkovský, ktorý neskôr trénoval Zlaté Moravce. V tom období mala akadémia Spartaka Trnava veľmi silný trénerský tím, bol tam Michal Gašparík, Ľuboš Benkovský, Roman Hudec, ktorý je teraz asistentom v Skalici, Tomáš Čechovič, ktorý je tréner brankárov v Podbrezovej aj reprezentácie U21, aj Libor Fašiang, ktorý bol na jeseň asistentom trénera v Zlatých Moravciach.

Na pohovore sa ma pýtali na moju filozofiu a zistili sme, že sa v mnohom zhodujeme a tak som tam začal pracovať.