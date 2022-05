Hráč z poľa nastúpil proti klubu, ktorému stále patrí. Ako brankár. A obstál

„Mohlo to tak byť, ale chlapci v obrane hrali veľmi dobre. Sabinovčanom nedovolili veľmi strieľať, takže to bolo fajn,“ ocenil výkon spoluhráčov pred sebou.

Aj on to na svojich bývalých spoluhráčov skúšal. Apeloval na nich, aby naňho príliš nestrieľali.

„Skúšali to, ale väčšinou im to lietalo hore. Vďaka dobrej obrane som veľa roboty nemal. Asi najviac som sa zapotil na začiatku zápasu, po rohu. Loptu sa mi našťastie podarilo vytlačiť. Bol to jeden z mála mojich zákrokov,“ poznamenal Kračinovský. Zároveň nevylúčil, že sa do brány postaví znova.

Vzhľadom na špecifický ročník ide obom tímom o veľa. Sabinov sa usiluje skončiť v prvej päťke, čím by si zabezpečil miestenku v najvyššej regionálnej súťaži (po novom IV. liga Východ). Najnovšie poskočil na tretie miesto.

Demjata nechce skončiť posledná, lebo to by znamenalo prepad do šiestej ligy. Aktuálne je predposledná, s jednobodovým náskokom pred Marhaňou.

„Chcel som bodovať, aby sme zachránili Demjatu. Ale nie je mi jedno ani to, ako dopadne Sabinov. Prajem jedným aj druhým,“ potvrdil Kračinovský svoju futbalovú rozpoltenosť.