Hráč Herthy bol vo väzbe. Zapojil sa do potýčky a čelí vyšetrovaniu

ZELL AM SEE. Polícia v rakúskom meste Zell am See vzala do väzby jedného z hráčov Herthy Berlín. Mal byť súčasťou potýčky v jednom z miestnych hostincov.

K incidentu prišlo v sobotu večer, inkriminovaný hráč je už opäť s tímom. Ten absolvuje v meste sústredenie pred sezónou druhej najvyššej súťaže.

"Môžeme potvrdiť, že polícia vyšetruje jedného z hráčov. Žiadame vás však, aby ste chápali, že žiadne ďalšie detaily prezradiť nemôžeme," citovala z vyhlásenie Herthy agentúra DPA. Ďalej informuje, že hráč strávil nejaký čas vo väzbe.