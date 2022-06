Kane prekonal Charltona a je na dostrel Rooneyho. Skvelú sériu Nemcov neprerušil

MNÍCHOV. Nemecko i Anglicko stále čakajú v novej edícii Ligy národov na prvé víťazstvo. V utorkovom vzájomnom dueli v Mníchove sa zrodila remíza 1:1, bod pre hostí zariadil v závere kapitán Harry Kane z penalty.

Bol to jeho 50. gól v reprezentačnom drese, čím sa v historickej tabuľke osamostatnil na druhej priečke od Bobbyho Charltona. Na čele je Wayne Rooney (53).

"Je to príjemný pocit. Milujem dávať góly, špeciálne za svoju krajinu. Už predtým som mal zopár šancí a zdalo sa mi, že by mi to tam mohlo padnúť. Som rád, že sa nám na konci podarilo aspoň vyrovnať," povedal pre britské médiá Kane, ktorého nedlho predtým bravúrnym zákrokom "vychytal" Manuel Neuer.