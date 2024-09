Ísť na domáce MS je pre neho snom. Mexický brankár pokračuje aj na klubovej úrovni

Najvýraznejšie sa však zviditeľnil v reprezentačnom drese, keď na svetovom šampionáte v roku 2014 v Brazílii patril k najväčším hviezdam podujatia.

"Dôvod, prečo pokračujem? Chcem zostať aktívny na najvyššej úrovni, aby som zostal v hľadáčiku trénera národného tímu,“ vysvetlil Ochoa a doplnil: "Ísť na majstrovstvá sveta zostáva pre mňa snom.“

Ak by sa Ochoa prebojoval do záverečnej nominácie na MS 2026, stal by sa rekordérom histórie svetových šampionátov, pretože by sa zúčastnil už na svojom šiestom "mundiale".