Ambasádormi ME do 21 rokov budú bývalí reprezentanti. Predaj vstupeniek zaskočil aj UEFA

BRATISLAVA. Ambasádormi budúcoročných ME vo futbale hráčov do 21 rokov , ktoré sa uskutočnia na Slovensku, budú bývalí reprezentanti Vratislav Greško a Marek Sapara. Okrem nich sa tejto pozície zhostí aj kondičný tréner Maroš Molnár.

VIDEO: Ambasádori ME hráčov do 21 rokov

Greška, ktorý hral za Slovensko na domácom turnaji v roku 2000, potešil výber predstaviteľov zväzu: "Zatiaľ mi to nebolo odkomunikované, čo všetko budem mať na starosti, ale na strane druhej je mi veľkým potešením, že ma vybrali do tejto pozície.

Práve on bol jedným z členov mužstva, keď slovenskí reprezentanti do 21 rokov obsadili v roku 2000 4. miesto.

Tým, že ma na jeseň vybrali do jedenástky tridsaťročia, je to pre mňa ďalšia pocta. Nakoniec aj tak to bude o tých chlapcoch na tom ihrisku."

Určite je mojou výhodou to, že viem niekoľko jazykov, takže záleží na slovenskom futbalovom zväze, no a ostatné uvidíme," uviedol bývalý obranca, ktorý dlho nerozmýšľal nad ponukou: "Nereprezentujem len seba, ale aj krajinu navonok a aj slovenský futbal.

Sapara chce šíriť dobrú náladu

Pre Saparu je česť akýmkoľvek spôsobom pomôcť slovenskému futbalu.

"Cieľom bude možno rozsievať správu o tom, že čo nás čaká a oboznámiť ľudí, že to je ten najväčší turnaj, ktorý môžeme zorganizovať na Slovensku.

Bude z toho veľká reklama pre slovenský futbal a teším sa, že je to tak. Myslím si, že pred pár rokmi sme si to nevedeli ani predstaviť.

Z môjho pohľadu je to o tom, aby som z mojej pozície rozprával o tom, ľudia choďte na ten štadión, pretože uvidíte európsku extratriedu."

Bývalý stredopoliar odohral 38 duelov za A-tím Slovenka a strelil päť gólov. No teraz je pripravený plniť iné úlohy: "Samozrejme, aj s Vraťom budeme robiť všetko pre to, aby sme až do ME sme šírili dobrú futbalovú, atmosféru, ktorá vyvrcholí v lete 2025.

Teším sa, že môžem pomôcť a je to pre mňa taký bonus. Dúfam, že nesklamem v tomto a že budem šíriť dobrú náladu."