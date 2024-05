Mbappé sa s domácimi fanúšikmi rozlúčil gólom, Škriniar sa vrátil do zostavy

V 8. minúte otvoril skóre duelu 33. kola Ligue 1 proti Toulouse, no z víťazstva 3:1 sa napokon tešili hostia. Celé stretnutie odohral aj slovenský obranca Milan Škriniar.

Následne vyvesili na tribúne obraz majstra sveta z roku 2018 v jeho slávnej póze pri oslave gólu. Mbappe v piatok potvrdil, že po siedmich rokoch nepredĺži zmluvu s PSG.

Médiá skloňujú jeho meno v súvislosti s odchodom do Realu Madrid. Do PSG prišiel Mbappe v roku 2017 z AS Monaco za 180 miliónov eur a za tím z francúzskej metropoly nastrieľal rekordných 256 gólov.

Vyhral viacero trofejí, no triumfu v Lige majstrov sa nedočkal. V roku 2020 bol Paríž vo finále, túto sezónu ho v semifinále vyradila Borussia Dortmund.

Hráči St. Germain nastúpia ešte proti Lyonu 25. mája vo finále Francúzskeho pohára, ktoré sa bude hrať v Lille.