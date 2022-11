Francúzi nominovali na MS zraneného Varaneho, nechýbajú Benzema či Mbappé

PARÍŽ. Tréner futbalistov Francúzska Didier Deschamps zverejnil nomináciu na blížiace sa MS vo futbale v Katare. Nachádza sa v nej aj Raphael Varane z Manchesteru United, hoci sa ešte zotavuje zo zranenia.

Ešte 22. októbra utrpel v zápase s Chelsea nepríjemné zranenie nohy. Duel nedohral a odchádzal v slzách.

Už prvé informácie po vyšetreniach však naznačovali, že Varane by sa mohol stihnúť do MS vrátiť. "Varane bude mimo diania do MS. Uvidíme, ako sa budú vyvíjať jeho stav a rehabilitácia," uviedol vtedy klubový tréner Erik ten Hag pre agentúru AFP.