Taký rýchly hráč Slovákom chýbal. Prečo dostal expresnú výnimku od ministra?

Aleksandar Čavrič je majstrom Európy do 19 rokov. Narodil sa v Chorvátsku, ale na štyroch veľkých turnajoch reprezentoval Srbsko.

Takýto typ nám chýbal

Zahral si aj na ME do 21 rokov (2015 a 2017) a ME do 19 rokov (2012, 2013).

V áčku Srbska však šancu nedostal. Predvlani požiadal o slovenské občianstvo.

„Je veľmi dobre fyzicky pripravený a priamočiary. Možno práve takýto typ nám chýbal. Hráči, ktorí doteraz hrali na pozícii hrotového útočníka, nemali také prednosti ako Čavrič,“ priznal Calzona.