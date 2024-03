Slovákov preveria Nóri s Haalandom. Calzona: Od mužstva dostávam pozitívne signály

Severania síce nepostúpili na európsky šampionát do Nemecka , no slovenská defenzíva bude čeliť okrem iných aj hviezdnemu útočníkovi Erlingovi Haalandovi z Manchestru City.

Množstvo zranení

"Je pravda, že je veľa zranených. Navyše sa zranili aj Pekarík a Suslov. Sú to zranenia, ktoré si vyžiadajú možno až šesť týždňov, kým sa vrátia na ihrisko. Sú to však veci, ktoré sa dejú a my ich neovplyvníme.

Tieto zápasy sú práve na to, aby ste sa ukázali trénerovi, že vy na to máte," povedal 33-ročný krídelník austrálskeho FC Sydney.

"Určite to nie je dobré, ale máme veľa mladých hráčov. Je to pre nich šanca sa ukázať, keďže každý sa chce dostať na európsky šampionát.

"Majú veľmi dobrých hráčov a organizáciu. Vieme o ich obrovskej kvalite, ale súpera si analyzujeme ako celý tím a nie jednotlivcov.

V poslednom zápase síce doma prehrali, no predviedli slušný výkon a je to silný protivník. My sme chceli takýchto súperov, pretože na ME nás čakajú tímy podobnej kvality, možno aj lepšie.

Pre mňa je dôležité, že dostávam od mužstva pozitívne signály. Od začiatku tvrdím, že počas prípravných duelov ma viac zaujíma výkon, ako výsledok," poznamenal Calzona.

