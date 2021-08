Jednému zašívali lakeť, druhý skončil s rozbitým nosom. Nováčik v súbojoch neuhol

„Takto zabiť nováčika, ako zabili nás… Aj keď to bolo takto aj minulé roky, ale neviem, aký to je kľúč, že v prvých štyroch zápasoch hráme s najlepšou štvoricou ligy. Rátame s tým, že pre nás sa začne súťaž pravdepodobne až po štvrtom kole,“ povzdychol si tréner Tatrana.

Zverenci trénera Mareka Petruša v prvom kole podali sympatický výkon proti Slovanu, no napokon mu podľahli 1:4.

Víťazstvo DAC sa nerodilo ľahko. „Chceli sme dominovať, no inkasovali sme hneď z prvej šance. Toto sa už nesmie opakovať, stalo sa nám to aj v zápasoch s Partizanom,“ uviedol stredopoliar Dunajskostredčanov András Schäfer.

Bol to práve on, kto v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal vydarenou strelou do šibenice. Za maďarskú reprezentáciu skóroval za posledné dva mesiace dvakrát, ale v slovenskej najvyššej súťaži zaznamenal prvý presný zásah.

Jeho strela pravačkou pripomínala zásahy bývalého útočníka žlto-modrých Erica Ramíreza, ktorý za podobný kúsok získal aj ocenenie Gól mesiaca.

Vraj ho to naučil práve strelec z Venezuely? „V skutočnosti ja som učil Ramíreza, len som túto strelu nechcel zatiaľ ukázať,“ nezaprel svoj zmysel pre humor Schäfer.