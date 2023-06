Obaja čakajú na trofej vyše 50 rokov. Kto uspeje vo finále konferenčnej ligy?

Futbalisti AC Fiorentina vstúpia do pražského zápasu s cieľom udržať titul v Taliansku, keďže v premiérovom ročníku súťaže 2021/2022 triumfoval AS Rím.

Ich kormidelník už po semifinálovom triumfe nad Bazilejom priznal veľkú túžbu po titule v európskej súťaži: "Túžili sme ísť do finále. Celé naše tohtoročné úsilie sme zamerali na túto súťaž. Máme za to odmenu, sme vo finále - pre nás druhom v tejto sezóne."

Na zápas v Edene sa naladila víťazstvom nad Sassuolom (3:1) v Serii A. "Potrebovali sme toto víťazstvo. Teraz nás čaká hora, ktorú musíme zdolať. Ním je vrchol, ktorý nás čaká v Prahe," poznamenal Italiano.

West Ham sa do hlavnej fázy EKL dostal cez kvalifikačné víťazstvo nad dánskym Viborgom. V základnej B-skupine obsadil s 18 bodmi suverénne prvé miesto, keď zvíťazil vo všetkých šiestich zápasoch.

V play off postupne vyradil Larnaku, Gent a v semifinále uspel proti Alkmaaru. "Toto bude najväčší zápas, aký som odohral za tento klub. Dúfam, že v stredu večer úspešne zakončíme jeden príbeh z našej histórie.

Vieme, že sme sa do histórie zapísali už len tým, že sme došli do finále, no teraz máme veľkú šancu vytvoriť niečo, čo si bude každý z nás navždy pamätať. Je to pre nás jedinečná príležitosť, ktorú chceme využiť.

Pre mnohých z nás by to bol najväčší úspech v kariére," povedal defenzívny stredopoliar Declan Rice pre klubovú webstránku.