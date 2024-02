Píšu o vychádzajúcej hviezde: Páči sa mi hlavne Vavro, zaskočil najlepší tréner sveta

Slovenský stopér v drese FC Kodaň Denis Vavro čelil v utorok Manchestru City, najlepšiemu tímu sveta. Ako to zvládol?

„Bol to pre nás ťažký zápas. Vieme, že je to momentálne najlepší tím na svete a oni nám to ukázali,“ hodnotil zápas Vavro podľa uefa.com.

V prvom polčase si dal slovenský stopér takmer vlastný gól, lopta sa od jeho hlavy odrazila do brvna.