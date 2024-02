Kodaň nedokázala zaskočiť favorita, Manchester City diktoval tempo už od úvodu

Liga majstrov - osemfinále, 1. zápas

KODAŇ. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v úvodnom osemfinále Ligy majstrov na ihrisku FC Kodaň 3:1. V domácom drese odohral celý duel slovenský obranca Denis Vavro.

Obhajcovia trofeje z Manchestru prišli do Kodane s fazónou desiatich triumfov v sérii vo všetkých súťažiach, pričom neprehrali od 6. decembra. Navyše prvýkrát v sezóne LM aj s hviezdnym stredopoliarom Kevinom de Bruyneom.

Práve on bol hlavnou postavou úvodu, v 5. minúte hlavou minul, no o ďalších päť si nabehol po pravej strane do šestnástky a z uhla otvoril skóre. City prvú polhodinu tlačilo, no ďalšie góly nevyťažilo.