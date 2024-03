FC Barcelona



Zverenci Xaviho Hernándeza si priviezli z Neapola nerozhodný výsledok 1:1. Ten im určite vyhovuje. V tomto dvojzápase sú favoritom a budú to chcieť na domácom trávniku potvrdiť. Barcelona sa naladila na Ligu majstrov domácim víťazstvom v La lige nad Mallorcou 1:0.



SSC Neapol



Zverenci Francesca Calzonu sa pod jeho vedením prebrali a hrajú dobrý futbal. V poslednom ligom zápase však dokázali len remizovať na domácej pôde s FC Turín 1:1. Hostia sa dnes určite nevzdávajú a urobia všetko pre to, aby postúpili v Lige majstrov do štvrťfinále.