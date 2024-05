Stretávka po troch dekádach. Kanonier z čias dvojnásobného postupu už tvrdo maká

RIMAVSKÁ SOBOTA, BRATISLAVA. Pred takmer tromi dekádami postúpili za dva roky z tretej do prvej ligy.

Iba dvaja s otáznikom

Na zozname pozvaných hráčov figuruje viac ako tridsať mien. „Karol Kisel mladší a Imrich Miklós sú ešte s otáznikom, ale ostatní prisľúbili účasť,“ vravel Spišák.

Okrem hráčov, ktorí v sezóne 1994/95 postúpili z tretej ligy do druhej a o sezónu neskôr z druhej do prvej figurujú v „nominácii“ aj dvaja futbalisti, ktorí v tom čase nehrali ešte za Rimavskú Sobotu, no neskôr si na Gemeri zahrali ligu: Richard Koščo a Ľubomír Orabinec.