Čestný chlapec odišiel priskoro. Vražda bývalého brankára šokovala futbalovú verejnosť

Nôta bol aj aktívny poľovník, v to osudné popoludnie sa vybral na prechádzku so svojím psom a mal pri sebe aj pušku. Útočník sa k nemu údajne priblížil so slovami: „Tá puška by sa zišla a dala sa speňažiť.“ V pästi držal otvárací nôž a pýtal sa Nôtu, či má povolenie na zbraň. Bývalý brankár mu odpovedal: „Čo ťa do toho?“

Páchateľ ho potom nožom bodol do oblasti krku.

Udalosť z diaľky videl svedok, ktorý rýchlo zavolal lekársku pomoc, no brankárovi sa už nedalo pomôcť.

Vtedajší hráči Rimavskej Soboty nikdy nezabudnú, čo robili 20. februára 2009, keď sa o strašnej správe dozvedeli.