Trénoval s Lahmom, Drogbovi prihral na gól. Slovák však do veľkoklubu neprestúpil

Zároveň dodáva, že nechce sa tváriť, že všetci boli zlí a len on ten dobrý. „Niektoré veci som mohol urobiť inak, ale som vďačný za každú skúsenosť a spomienku,“ hovorí veľký srdciar, ktorý v súčasnosti patrí k oporám treťoligovej Rimavskej Soboty.

Erik to stále vie. Túto vetu počuť na rimavskosobotskom štadióne pravidelne.

S futbalom ste začínali v Rimavskej Sobote, no v mladom veku ste odišli do Dubnice. Aké to bolo pre 13-ročného chlapca?

Dubnica vtedy fungovala s mládežou na top úrovni. Ponúk bolo nesmierne veľa, ale rozhodol som sa správne, že som išiel práve tam. Život na internáte bol no začiatku ťažký, bol som zvyknutý na pohodlie domova, no čo sa týka futbalu, nebál som sa. Istý čas som strávil na internáte, potom sa za mnou presťahoval ocino a nakoniec aj mamina a kúpili sme si tam byt.

Za mužov som nastúpil ako 16-ročný, bol som v tej dobe najmladším hráčom v prvej slovenskej lige. Ocino musel ísť na klub podpísať ostaršenie. Potom ma predbehol spoluhráč z reprezentácie Andrej Rendla, nastúpil o nejaké dni skôr a tak ma predbehol.